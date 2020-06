App Immuni, polemiche per l'immagine usata: ora verrà cambiata

Molti si sono lamentati della foto usata per l'applicazione ideata per monitorare i contagi. L'hashtag #immuniapp è andato in trend su Twitter a causa di molteplici post critici. Anna Paola Concia ha chiesto alla ministra Bonetti di intervenire. La risposta della titolare del dicastero delle Pari Opportunità non si è fatta attendere: "Si sta lavorando a una modifica"

Lei che tiene in braccio il figlio, lui chino sul computer che lavora. L'immagine usata per l'app Immuni, ideata dal ministero dell'Innovazione per il tracciamento dei contagi da Coronavirus in Italia, ha creato molteplici polemiche. Su Twitter l'hashtag relativo all'applicazione è andato in trend con molti utenti che criticano la foto "poco attuale" utilizzata. L'ex deputata Pd Anna Paola Concia, in un tweet, ha fatto appello alla ministra delle Pari Opportunità Elena Bonelli che ha prontamente chiarito: "Si sta lavorando a una modifica" (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Le polemiche sui social approfondimento App Immuni, boom di download: 500mila in 24 ore "Io la app la scarico appena mi togliete queste icone sessiste", scrive un utente su Twitter, seguito da chi invita a togliere "l’immagine della donna che tiene il pupo in braccio mentre l’uomo smanetta col pc e nessuno si farà del male". Anna Paola Concia ha poi fatto appello direttamente ai ministri. "Ministra Elena Bonetti la prego gentilmente di parlare con la Ministra Paola Pisano - scrive - perché questa immagine fuori dal tempo e dalla storia deve essere cambiata. Ho scritto deve, si, perché lo dovete alle donne italiane che non meritano tutto questo. Grazie".

Bonetti: "Ho scritto alla ministra Paola Pisano" approfondimento La App Immuni è scaricabile. Da 8 giugno sperimentazione in 4 Regioni La ministra delle Pari Oppurtunità ha subito accolto l'appello di Anna Paola Concia e ha assicurato di aver scritto alla ministra dell'Innovazione Paola Pisano "e mi ha subito rassicurato sul fatto che si sta lavorando a una modifica che sarà rilasciata entro breve".