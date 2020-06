App Immuni, boom di download: 500mila in 24 ore

La ministra per l'innovazione, Paola Pisano, ha fornito i primi dati sull'utilizzo della app Immuni per il tracciamento del Coronavirus. Immuni sarà testata solo a partire dall'8 giugno e solo in 4 regioni italiane - Abruzzo, Liguria, marche e Puglia - prima di essere resa operativa su scala nazionale

E’ al momento la app gratuita più scaricata in Italia. Sono i primi dati del debutto della app Immuni, pensata per contribuire al tracciamento del Coronavirus. "Dopo 24 ore abbiamo già avuto 500mila download”, afferma la ministra per l'innovazione Paola Pisano. "Siamo tra i primi Paesi al mondo" e "il primo tra i grandi Paesi Ue" ad usare simili tecnologie, aggiunge Pisano.

In 24 ore 500mila download approfondimento La App Immuni è scaricabile. Da 8 giugno sperimentazione in 4 Regioni Anche secondo i dati degli store sul web, la app Immuni ha raggiunto numeri considerevoli in poco tempo: ha superato i 100mila download in meno di 24 ore dalla sua pubblicazione nei negozi di Google e Apple. L'applicazione volontaria e anonima voluta dal governo italiano, che notifica ai cittadini l'esposizione al coronavirus, ha registrato tra i 100mila e i 500mila download sul Play Store, il negozio di applicazioni per dispositivi Android. Apple non rende noto il numero dei download, ma Immuni risulta al primo posto della classifica delle top app gratuite.