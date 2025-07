Zanzare, il prototipo di raggio laser che ne annienta 30 al secondo

Come funziona Photon Matrix

Il dispositivo, è emerso in un video di presentazione pubblicato su YouTube, sfrutta una sorta di raggio laser avveniristico che si serve, in particolare, di un modulo LiDAR, abbreviazione che sta per “light detection and ranging” utile per mappare l'ambiente circostante al dispositivo stesso. Tale sistema, per arrivare all’obiettivo, emette una serie di impulsi di luce laser e misura il tempo di ritorno del riflesso per stabilire con “estrema precisione” la posizione, la distanza ed addirittura le dimensioni di una zanzara. Il processo del dispositivo prevede quindi che, a questo punto, in un tempo (secondo gli sviluppatori) di circa 3 millisecondi, un secondo laser, diretto da un galvanometro, sia attivato quasi istantaneamente per uccidere l'insetto. I creatori, un team di ingegneri cinesi, ha previsto per Photon Matrix anche un radar ad onde millimetriche adatto per scansionare l’ambiente in cui il dispositivo è posizionato per rilevare la presenza di persone o animali domestici. Infatti, se questo rileva un corpo di dimensioni evidentemente più importanti di quelle di un insetto, il laser di attacco viene disattivato per prevenire ogni rischio. Il dispositivo, secondo gli sviluppatori, può essere usato sia all'interno che all'esterno e viene a corrente o con un power bank opzionale. Sono due, attualmente, i modelli di Photon Matriz proposti, sempre a livello di prototipo: uno base, con un raggio d'azione di 3 metri e un angolo di 90 gradi, ed una versione più performante che estende la portata del suo raggio d’azione a 6 metri. I costi? Si parla di un range di prezzo intorno ai 700 euro, anche se il prezzo verrà stabilito con certezza una volta che il progetto vedrà effettivamente la luce. Per il momento sono stati raccolti oltre 800 mila dollari, a dispetto dei 17 mila richiesti all'inizio dagli sviluppatori.