Clean It:, la prova del lavatappeti compatto di Rowenta

Disponibile in due versioni (400W e 750W), il Clean It si è dimostrato molto efficace nella rimozione di macchie fresche e sporco incrostato. La tripla azione – spruzzo, spazzolamento e aspirazione – lavora in sinergia per risultati visibili già al primo passaggio. Il modello da 750W, in particolare, raggiunge una potenza di aspirazione di 13,5 kPa, sufficiente per rimuovere liquidi e sporco in profondità.