gram AI, la prova del nuovo pc di LG: grande, potente, ultra-leggero

La soluzione trovata da LG per fornire soluzioni di intelligenza artificiale ai propri utenti si chiama gram AI: si tratta di una soluzione ibrida che combina l’elaborazione locale e l’elaborazione in cloud (in base al tipo di operazione che bisogna svolgere). Il nome del software è gram chat On-Device, e utilizza l’IA per elaborare e analizzare i dati a livello locale senza necessità di connessione, mentre gram chat Cloud2 offre l’accesso ai servizi su cloud per fornire risposte approfondite basate su dati online: il servizio GPT-4o è offerto gratuitamente per il primo anno. Tra le funzionalità forse più utili di gram chat On-Device c’è Time Travel, che consente di recuperare rapidamente e facilmente pagine web, documenti, video e file audio (funziona un po’ come l’attesa funzione Recall di Windows, ancora ufficialmente non disponibile). Ad esempio è possibile chiedere a gram chat di trovare quel documento su cui si è lavorato la settimana scorsa, di attivare la modalità scura, si possono imparare a gestire le funzionalità del pc, chiedere consigli, trovare contatti, effettuare riassunti, traduzioni e così via. L’intelligenza artificiale di LG è anche in grado di integrarsi con Google Workspace e Microsoft 365 per una gestione ottimizzata di impegni, documenti, email. Nella nostra prova ogni tanto il software ci ha risposto in coreano, ma abbiamo usato pur sempre una versione beta e non definitiva.