Tecnologia e gusto con la macchina del caffè De' Longhi Eletta Explore

Il cuore della macchina è la Bean Adapt Technology, che riconosce il tipo di chicco e adatta automaticamente i parametri di estrazione per ottenere il miglior risultato possibile. Ecco come funziona: Eletta Explore analizza le caratteristiche dei chicchi di caffè e regola automaticamente i parametri di estrazione per ottenere il miglior aroma e gusto possibile. Attraverso una ghiera posta nel vano caffè consiglia verso quale numero spostarla. Tramite l’app Coffee Link, l’utente inserisce alcune informazioni sul tipo di caffè in grani utilizzato come: livello di tostatura (chiara, media, scura), origine o miscela e intensità desiderata. successivamente la macchina regola la macinatura (più fine o più grossa), modifica la temperatura dell’acqua, imposta la quantità di caffè da utilizzare per ogni tazza e ottimizza la velocità di infusione. Il risultato è molto soddisfacente.