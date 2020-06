Da domani la Slovenia apre il confine con l’Austria

A partire da domani 5 giugno sarà consentito l'ingresso in Slovenia senza restrizioni ai cittadini austriaci, dopo la decisione del governo di inserire Vienna nell'elenco dei paesi considerati sicuri. Come ha detto il portavoce dell'unità di crisi del governo Jelko Kacin, dopo Croazia, Ungheria e Austria il governo sta esaminando la possibilità di includere altri paesi del sud-est Europa, non appartenenti all'area Schengen, sulla base dei dati epidemiologici. Per quanto riguarda l'Italia, Kacin ha detto che dati epidemiologici sono già molto incoraggianti, specialmente in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, ma ha sottolineato che una decisione in merito ai confini sarà annunciata sabato dopo l'incontro a Lubiana fra i ministri degli Esteri dei due paesi.