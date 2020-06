Polemica tra l'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. In un’intervista a Cartabianca, Bersani ha attaccato il centrodestra, parlando dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus: “Viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri”. Non si è fatta attendere la replica di Meloni: "L'odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti. Ascoltate queste vergognose dichiarazioni di Bersani”, ha commentato su Twitter (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).