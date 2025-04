Femminicidio Ilaria Sula, nuovo sopralluogo nella casa di Mark Samson

Gli investigatori stanno svolgendo accertamenti su due persone che, nelle ore precedenti e successive all'omicidio, erano con il 23enne. L’ipotesi è che lo abbiano aiutato a disfarsi del corpo dell'ex fidanzata. Nuovi dettagli sulla dinamica di quanto successo tra il 25 e il 26 marzo scorsi, quando dovrebbe avere ucciso la ragazza, emergeranno dall'analisi dei device digitali di entrambi. Intanto, il difensore Fabrizio Gallo: "Vuole cercare di spiegare le ragioni insensate del suo gesto" ascolta articolo

Mark Samson ha ricevuto l’aiuto di qualche complice dopo aver ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula? È questa la domanda che gli investigatori continuano a porsi da quando il ragazzo, 23 anni, ha confessato l’omicidio. Oggi, 9 aprile, la Polizia è tornata nel suo appartamento nel quartiere Africano di Roma per il terzo sopralluogo in pochi giorni, mentre parallelamente si sono svolgono accertamenti su due persone che, nelle ore precedenti e successive al femminicidio, erano con lui. L’ipotesi è che lo abbiano aiutato a disfarsi del corpo della 22enne di Terni. Per la madre del giovane, Nors Man Lapaz, è già stata formalizzata l’accusa di concorso nell’occultamento di cadavere, dopo che lei stessa ha confessato.

La perizia sui dispositivi elettronici di Samson e Sula Ulteriori elementi utili per le indagini arriveranno dalla perizia disposta dalla Procura di Roma sui device di Sula e sul cellulare di Samson. Si cerca di capire cosa sia effettivamente avvenuto dopo la scomparsa della giovane, il 25 marzo scorso. La versione fornita agli inquirenti da Samson, che si trova nel carcere di Regina Coeli, non convince del tutto. Gli inquirenti hanno affidato a un ingegnare il compito di verificare le comunicazioni intercorse tra i due nelle ore precedenti all'omicidio, che -stando alla confessione del giovane - risalirebbe alla mattina del 26 marzo. Il legale di Samson: "Vuole inviare una lettera di scuse alla famiglia Sula" Dal carcere, Samson ha intanto annunciato di voler inviare una lettera alla famiglia di Sula. "Vuole cercare di spiegare le ragioni insensate del suo gesto e implora sua madre di essere la sua voce per esprimere il suo rammarico e chiedere scusa ai genitori di Ilaria, perché lui in questo momento non può farlo", spiega il suo avvocato Fabrizio Gallo.