Femminicidio Ilaria Sula, gip: “Per Samson rischio fuga”

E’ stato convalidato dal gip di Roma il fermo del 23enne reo confesso per l’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Roma e ritrovata senza vita in un'area boschiva in fondo ad un dirupo e all'interno di una valigia. Ieri dall’autopsia, eseguita presso l'istituto di medicina legale della Sapienza, è emerso che la giovane è stata uccisa con tre coltellate, tutte al collo, ed è morta per una violenta emorragia

L'interrogatorio

Nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Regina Coeli il ragazzo, a cui i pm contestano l’omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e l’occultamento di cadavere, ha raccontato di aver ucciso la sua ex il 26 marzo mattina dopo che la ragazza, secondo la sua versione dei fatti, sarebbe arrivata la sera del 25 per restituirgli i vestiti fermandosì nell’appartamento di via Homs data l’ora tarda. Al risveglio, letto un messaggio arrivato sul telefono della studentessa, l’avrebbe colpita al collo con un coltello portato per la colazione in camera. Arma che sarebbe stata poi gettata, insieme a un sacco con il tappeto e gli stracci utilizzati per ripulire la camera, in un cassonetto del quartiere Africano e non ritrovata così come il cellulare della vittima che il ragazzo avrebbe abbandonato in un tombino.