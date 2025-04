Vinitaly 2025, l'unico fuori salone in Italia torna a Sibari

Anche nell’edizione 2025, Vinitaly si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionale per il settore vitivinicolo, vetrina perfetta per la Regione Calabria, che a Verona non ha mai registrato numeri così importanti: 1700 metri quadrati di area espositiva e 91 aziende, tra cantine e produttori di amari. Un risultato che conferma l’investimento strategico dell’amministrazione regionale nel comparto enologico.

In Calabria dal 18 al 20 luglio Vinitaly and the City

Non a caso, per il secondo anno consecutivo, sarà proprio la Calabria a ospitare dal 18 al 20 luglio nel parco archeologico di Sibari “Vinitaly and the City”, l’unico fuori salone in Italia legato alla kermesse veronese. L’evento rappresenta non solo un’importante vetrina per le aziende del territorio, ma anche un’occasione di promozione turistica, con particolare attenzione alla Sibaritide, zona che vanta la più alta densità di strutture ricettive dell’intera regione. “’Dove tutto è cominciato’ è il claim che anche quest’anno accompagna la nostra presenza a Vinitaly, a sottolineare la storia millenaria del vino in Calabria, dove si trovano le prime testimonianze della vinificazione” - ha dichiarato con orgoglio l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.