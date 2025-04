Umbertide, incendio e colonna di fumo in azienda di materie plastiche

Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Perugia e del distaccamenti di Città di Castello e Gubbio. Sul posto anche il funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni. I tecnici dell'Usl Umbria 1 e di Arpa Umbria, dopo aver effettuato il sopralluogo, consigliano alla cittadinanza, in via precauzionale, "di mantenere le finestre delle abitazioni chiuse, evitare attività all'aperto"

Verifiche su impatto ambientale: "Tenere finestre chiuse"

Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Perugia e del distaccamenti di Città di Castello e Gubbio. Sul posto anche il funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni. Il Comune di Umbertide ha spiegato che "data la gravità della situazione", sul posto sono presenti anche il personale di Arpa Umbria per la valutazione dell'impatto ambientale, i tecnici dell'Amministrazione, la polizia locale e personale dell'Usl per le verifiche sanitarie e le misure di prevenzione. "Tutte le autorità competenti sono attualmente impegnate nel monitoraggio della situazione, con l'obiettivo di contenerla e gestirla nel modo più efficace possibile, in attesa di ulteriori sviluppi" ha specificato il Comune di Umbertide. Al momento, non sono note le cause che hanno innescato l'incendio. Anche il Comune di Perugia ha diffuso una nota per "rassicurare la cittadinanza, in particolare la comunità di Pierantonio, frazione più vicina all'area interessata". I tecnici dell'Usl Umbria 1 e di Arpa Umbria, dopo aver effettuato il sopralluogo, consigliano alla cittadinanza, in via precauzionale, "di mantenere le finestre delle abitazioni chiuse, evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose". Lo rende noto l'Azienda sanitaria locale che indica anche il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati, di funghi, e il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali e di effettuare la manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.