L’Istituto Superiore di Sanità ha dato le linee guida nel Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, obbligatorie pulizie e disinfezioni giornaliere così come il distanziamento di almeno un metro per persone che non fanno parte dello stesso nucleo familiare