Il modulo è già disponibile sul sito della Regione e consiste in un questionario in cui vanno inseriti dati su possibili sintomi come febbre, tosse, stanchezza e dati epidemiologici. Le informazioni e i dati personali verranno conservati in un database per 14 giorni

La Sardegna riapre “con qualche cautela”. Con questo messaggio il governatore Christian Solinas ha annunciato ieri che per chi arriva in Sardegna è stato previsto "un sistema con la registrazione e con la possibilità volontaria di accettare un'App che si occupa del tracciamento" (FASE 3, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).