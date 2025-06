Brescia, a Ghedi la base che "ospita" alcune bombe atomiche Usa

In Italia la base Ghedi è sotto osservazione: ospita circa 20 bombe atomiche statunitensi. Come riporta il Corriere di Brescia, pur non essendo formalmente una base Nato, si trova sul territorio nazionale per via degli accordi del “Nato Nuclear Sharing”. Così, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che “nessun aereo è partito dall’Italia per attaccare l’Iran”, l’attenzione sul sito militare resta alta.