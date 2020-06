Attesa da tempo, Immuni, l’app di tracciamento selezionata dal Governo italiano per monitorare i contagi da coronavirus, ha registrato mezzo milione di download in sole 24 ore dal lancio, avvenuto il primo giugno, guadagnandosi il primo posto della classifica italiana delle app più scaricate sia su App Store sia su Google Play. Il suo debutto, stando ai numeri, è dunque positivo, nonostante non tutti i dispositivi siano supportati. È lo stesso sito ufficiale di Immuni, nella sezione dedicata alle domande, a chiarire che la piattaforma funziona solo sui dispositivi che rispettano i requisiti relativi al sistema operativo.

"I requisiti di sistema per usare Immuni sono imposti dalla tecnologia sottostante di Apple e Google, che non è disponibile per versioni precedenti di iOS, Android e Google Play Services", spiega nelle faq Bending Spoons, l’azienda sviluppatrice di Immuni, elencando le versioni necessarie dei diversi sistemi operativi per utilizzare l’app di contact tracing. Ecco nel dettaglio i dispositivi iOS e Android su cui non può essere installata Immuni.

iOS: i dispositivi su cui non si può scaricare Immuni

Per quanto riguarda gli smartphone iOS, Immuni non può essere scaricata su iPhone 6 (lanciato del 2014) e su iPhone 5 e 5s (usciti nel 2012 e 2013), ovvero sui dispositivi esclusi dall’update a iOS 13.5.

“Puoi scaricare Immuni dall’App Store e usarla correttamente se il tuo iPhone ha iOS versione 13.5 o superiore. Aggiorna iOS all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di Immuni”, si legge sul sito ufficiale dell’app.

I modelli di iPhone che supportano iOS 13.5 sono i seguenti: 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (di seconda generazione), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (di prima generazione).

Android, gli smartphone su cui Immuni non funziona

Per quanto riguarda Android, invece, Immuni può essere scaricata sui dispositivi con i seguenti requisiti: Bluetooth Low Energy, aggiornamento ad Android 6 (Marshmallow, API 23) o superiore e Google Play Services versione 20.18.13 o superiore. Queste caratteristiche escludono dal download gli smartphone Huawei di ultima generazione, sprovvisti delle app di Google. Ma anche altri dispositivi, quali Samsung Galaxy S4 ed S3 (del 2013 e 2012), Motorola Moto, Moto X (2013) e Moto E (2014), LG G2.