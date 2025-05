Milano Cortina, Airbnb lancia le Esperienze con gli atleti

Per la precisione mancano 254 giorni alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e Airbnb, partner dei Giochi a livello globale, in un’affollata conferenza stampa a Milano, alla presenza tra gli altri di Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina, ha annunciato una serie di novità in vista proprio delle Olimpiadi che si svolgeranno il prossimo anno in Italia. A partire dalle “Esperienze” esclusive da fare insieme a leggende dello sport, come ad esempio una pedalata in bici tra le Alpi in compagnia della campionessa Arianna Fontana.

Come funzionano le Esperienze

Le Esperienze (o Airbnb Originals) sono situazioni straordinarie progettate in esclusiva per la piattaforma e ospitate da celebrità. Gli amanti dello sport e non solo potranno prenotare il loro soggiorno per seguire le Olimpiadi, ma potranno prenotare anche esperienze proposte dagli atleti: 26 atleti olimpici e paralimpici, in attività e non, provenienti da tutto il mondo. Agli ospiti sarà data l’opportunità di entrare in contatto diretto con leggende degli sport invernali partecipando ad esempio a sessioni di allenamento, lezioni di pattinaggio, workshop prima, durante e dopo i Giochi.