WhatsApp arriva su iPad dopo 15 anni: come funziona

L'app di messaggistica diventa ora disponibile anche sull'App Store di IPad. L'applicazione, pensata e progettata per sfruttare al meglio l'ampio schermo del tablet Apple, potrà essere utilizzata come piattaforma indipendente dallo smartphone

Whatsapp approda ufficialmente anche su IPad. Si tratta di una svolta epocale e attesissima da milioni di utenti che si trovavano costretti a ricorrere ad artefici tecnici, spesso non funzionanti, per poter accedere alla piattaforma sul proprio Tablet. Oggi, a distanza di 15 anni dall’invenzione dell’Ipad, Whatsapp è per la prima volta disponibile sull’App Store dei tablet, presentando, oltre a una nuova interfaccia più ottimizzata, anche una totale libertà dal telefono: l’app sarà nativa, pensata e progettata per sfruttare al meglio l'ampio schermo del tablet Apple.

Cosa cambia Importante specificare che questa nuova versione di Whatsapp può essere utilizzata solo come dispositivo collegato a un account principale (impostato sullo smartphone), ma dopo la prima impostazione diventa totalmente indipendente dal telefono. Per utilizzarla, come accade per il collegamento con il computer, è necessario scaricare l’applicazione su App Store, e, successivamente, seguire le istruzioni indicate sullo schermo. Si dovrà inquadrare un QR Code con il proprio cellulare che renderà possibile la sincronizzazione sicura dei messaggi presenti sullo smartphone. Grazie ai recenti aggiornamenti di WhatsApp, le chat rimangono accessibili anche se il telefono non è connesso, assicurando un'autonomia d'uso molto più concreta rispetto al passato.

Un vantaggio per il multitasking Tra le novità di maggior calibro portate dall’arrivo di Whatsapp su Ipad, vi sarà anche una piena integrazione con le funzionalità avanzate del sistema operativo. Le due modalità di multitasking di IPadOS, Split View e Slide Over, che permettono di affiancare più applicazioni contemporaneamente, saranno entrambe supportate dall’applicazione. Per i modelli compatibili con Stage Manager, WhatsApp entra perfettamente nel flusso di lavoro multitasking a finestre, offrendo un'esperienza simile a quella di un computer.