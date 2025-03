Apple presenta iPad Air con M3 e la nuova Magic Keyboard

Il nuovo iPad Air con M3 e la Magic Keyboard per iPad Air possono essere preordinati a partire da oggi, e saranno disponibili da mercoledì 12 marzo. Il potente chip M3 ha fatto molti passi avanti rispetto a M1 e ai modelli della generazione precedente. Dotato di una CPU 8-core più potente, M3 è fino al 35% più veloce nel gestire i flussi di lavoro CPU multi thread rispetto ad iPad Air con M1 ascolta articolo

Apple ha presentato il nuovo iPad Air più veloce e più potente, grazie al chip M3, e progettato per Apple Intelligence. Con M3 l’avanzata architettura grafica di Apple arriva per la prima volta su iPad Air, portando ad un livello superiore la sua incredibile combinazione di portabilità e prestazioni a basso consumo energetico. Con M3 è quasi 2 volte più scattante rispetto ad iPad Air con M11, e fino a 3,5 volte più veloce rispetto ad iPad Air con A14 Bionic. L’utente noterà la velocità del chip M3 in tutto quello che fa, che si tratti di creare contenuti coinvolgenti a una velocità mai vista o giocare con videogiochi che richiedono un'elevata potenza grafica. Disponibile in due misure e in quattro splendidi colori, iPad Air 11" è super portatile, mentre il modello da 13" ha un display più ampio, con tanto spazio in più per lavorare e creare. Progettata per iPad Air, la nuova Magic Keyboard offre maggiore versatilità e più funzioni. Il modello da 11" è disponibile allo stesso prezzo di partenza a soli €719, mentre la versione da 13" è disponibile a €969. Per il settore Education, iPad Air 11" parte da soli €659, mentre il modello da 13" parte da appena €909. Il nuovo iPad Air con M3 e la Magic Keyboard per iPad Air possono essere preordinati a partire da oggi, e saranno disponibili da mercoledì 12 marzo.

Prestazioni con M3 Il potente chip M3 ha fatto molti passi avanti rispetto a M1 e ai modelli della generazione precedente. Dotato di una CPU 8-core più potente, M3 è fino al 35% più veloce nel gestire i flussi di lavoro CPU multi thread rispetto ad iPad Air con M1. Il chip M3 ha una GPU 9-core per prestazioni grafiche fino al 40% più veloci rispetto a M1. Inoltre, M3 porta per la prima volta su iPad Air l’evoluta architettura grafica di Apple, con supporto per la cache dinamica oltre al mesh shading e al ray tracing con accelerazione hardware. Per i flussi di lavoro con rendering impegnativi a livello grafico, iPad Air con M3 garantisce prestazioni fino a 4 volte più veloci rispetto ad iPad Air con chip M1, rendendo possibili luci, riflessi e ombre più precisi ed esperienze di gioco estremamente realistiche. Il Neural Engine più veloce nel chip M3 permette a chi usa iPad Air di avere ancora più funzioni AI in iPadOS. Rispetto a M1, il Neural Engine del chip M3 è fino al 60% più veloce nei flussi di lavoro basati sull’AI.

Apple Intelligence Grazie alla perfetta integrazione di ChatGPT in Siri e negli Strumenti di scrittura, si può decidere di sfruttarne le capacità senza bisogno di passare da un’app all’altra, semplificando e velocizzando le attività.

La nuova Magic Keyboard per iPad Air La nuova Magic Keyboard per iPad Air permette all'utente di fare ancora più cose. Il trackpad integrato più ampio offre ancora più precisione quando serve, e la nuova fila di 14 tasti funzione permette di accedere al volo a controlli quali luminosità del display e volume. Si aggancia magneticamente e non c’è bisogno di usare il Bluetooth. A partire da €329 nel modello da 11" e €349 nella versione da 13", la nuova Magic Keyboard per iPad Air ha il tanto apprezzato design a inclinazione libera ed è disponibile in bianco.

Nuovo iPad con chip A16 Apple ha aggiornato anche iPad, con il doppio dello spazio di archiviazione base e il chip A16, offrendo un rapporto qualità/prezzo ancora migliore. Il chip A16 rappresenta un balzo in avanti in termini di prestazioni per le attività di tutti i giorni e le esperienze in iPadOS, garantendo comunque un giorno intero di autonomia.

iPadOS 18 Offre potenti funzioni che migliorano l’esperienza d’uso, rendendo iPad più versatile e intelligente che mai: Progettata per le capacità uniche di iPad, l’app Calcolatrice offre un modo completamente nuovo di usare Apple Pencil per risolvere le equazioni. Con Note matematiche, l’utente può scrivere o digitare le espressioni e vederle risolte all’istante nella sua grafia, oppure può creare e usare variabili e aggiungere un’equazione per inserire un grafico. È possibile accedere a Note matematiche dall’app Note e usare tutte le funzioni matematiche in qualsiasi nota.

Nell’app Note, le note scritte a mano diventano ancora più fluide e flessibili. Grafia smart offre all’utente nuove e potenti funzioni per modificare il testo scritto a mano, consentendo di aggiungervi facilmente uno spazio e perfino incollare delle parole digitate. Inoltre, scrivendo a mano con Apple Pencil, la grafia viene automaticamente migliorata in tempo reale diventando più fluida, precisa e facile da leggere.

Grazie alle nuove funzioni Registrazione audio e Trascrizione, iPad può rilevare una lezione o una conversazione e sincronizzare le trascrizioni con l’audio, permettendo così di cercare un momento specifico.

Ora l'utente ha ancora più modi per esprimersi personalizzando la schermata Home. Per esempio, può cambiare il look di widget e icone delle app, scegliendo tra la versione scura e quella colorata, e farli apparire più grandi per un'esperienza d'uso davvero su misura. E con il Centro di Controllo riprogettato, può accedere più facilmente a tutto ciò che fa ogni giorno, e perfino organizzare nuovi controlli delle app di terze parti.

Migliori per l’ambiente Nel complesso, i nuovi iPad Air e iPad contengono almeno il 30% di materiali riciclati, tra cui il 100% di alluminio riciclato nel guscio e il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti. Le batterie contengono il 100% di cobalto riciclato e oltre il 95% di litio riciclato, una novità per iPad. I nuovi iPad Air e iPad sono conformi agli elevati standard Apple in materia di efficienza energetica, e sono privi di mercurio, ritardanti di fiamma bromurati e PVC. Inoltre, il packaging è interamente composto da fibre, una scelta che avvicina ulteriormente Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro la fine dell’anno.