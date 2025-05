Iliad festeggia sette anni in Italia e punta sull'I.A.

Iliad festeggia sette anni di presenza in Italia con una nuova offerta dedicata alla connettività domestica e una ricerca, commissionata a YouGov Italia, sulle abitudini di connettività degli italiani. Da cui emerge che il 97 per cento degli italiani considera la connessione importante nella vita quotidiana, e questo vale per tutte le età, dai giovani ai senior. E in particolare, sugli smartphone, considerato che il 95 per cento degli italiani si connette ogni giorno proprio tramite cellulare.

Nella nuova offerta c'è anche l'I.A.

La nuova offerta comprende la fibra FTTH, il router iliadbox con Wi-Fi 7 di ultima generazione, due iliad wifi extender per una copertura uniforme in tutta la casa, una saponetta Wi-Fi con SIM inclusa per navigare fuori casa in tutta Italia e un sistema di protezione da virus e minacce online per cinque dispositivi, grazie all’antivirus McAfee Multi Access. Ma la vera novità è la partnership con Mistral AI: la versione pro dell’intelligenza artificiale Made in France (Le Chat Pro) sarà inclusa per sei mesi gratuitamente nell’offerta: "Un assistente virtuale in grado di semplificare la produttività, potenziare la creatività e supportare le attività quotidiane", spiegano da Iliad. “Siamo la telco che in Europa sta investendo di più sul mondo dell’intelligenza artificiale”, ha commentato Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad durante l’evento milanese con cui l’azienda ha festeggiato i sette anni in Italia. “E lo stiamo facendo - ha aggiunto - a tantissimi livelli, impegnando tre miliardi di euro e lanciando una joint venture con un fondo di investimento in Italia per andare a sviluppare dei data center in numerosi paesi d’Europa. Inoltre - continua - abbiamo una filiale che si chiama Skyway attiva nel cloud: è uno dei principali attori europei indipendenti nel mondo del cloud ed è in particolare l’attore che ha maggiore potenza di calcolo in Europa dedicate all’intelligenza artiiciale”.