Red Bull Kingdom of Chaos è già leggenda

Grande successo per il gameshow italiano, in streaming su Twitch, che ha visto 25 personalità del web affrontarsi in otto sfide dietro al panorama del Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano (Roma) ascolta articolo

Marza è il gameshow dell’anno: lo scorso 27 maggio si è svolto Red Bull Kingdom of Chaos, il game show italiano in streaming su Twitch più grande di sempre, ideato da Red Bull e dal suo Player Gianmarco “Tumblurr” Tocco, in occasione dei festeggiamenti del 29° compleanno del noto streamer. È stato un evento senza precedenti che ha visto 25 personalità del web, suddivise in 5 squadre, affrontarsi in 8 sfide epiche nello splendido e pittoresco contesto del Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, in provincia di Roma, capitale e città che ha dato i natali a Blur.

Un trionfo senza precedenti La diretta è stata un successo colossale e in meno di 24ore ha registrato oltre 2,4 milioni di visualizzazioni con un picco di 128 mila utenti connessi in contemporanea che hanno affiancato il Re di Twitch in una notte di puro caos. A guidare i partecipanti tra le sfide e i colpi di scena c’era Danny Lazzarin, creator e volto noto del web, che ha accompagnato e guidato i partecipanti con il suo stile inconfondibile e l’energia che lo contraddistingue.

Chi ha partecipato Le 5 squadre a prendere parte a questo evento titanico sono state: i Lavanderia FC, capitanati da BillyBella e composti da Michele Molteni, AleSora, Grenbaud e Pesh; i Parakuro, capitanati dalla Player Red Bull Kurolily accompagnata da Fraffrog, Mollu, Marco Evan e MikeShowSha; i KTM, capitanati da LolloLacustre affiancato da Kasumi, MayZeDong, Sinna e Violet; i LCMBAGN, capitanati da Marza e composti da Kappa, Guanciale, Nezak e Michelle Puttini e infine i Belli de Casa, capitanati dal Player Red Bull Moonryde e formati da Manuuxo, Oleeva, Poldo e Kodomo.

Il vincitore A portare a casa il titolo di campione è stato Francesco “Marza” Marzano, content creator e streamer capitano dei LCMBAGN, che ha sollevato la coppa nonostante un’eliminazione iniziale e il ripescaggio a sorpresa fortemente voluto dal pubblico che ha seguito la diretta. Dopo aver vinto 5 punti a 3 nel quizzone finale, Marza ha affermato che il momento più significativo per lui è stato “il momento della premiazione, quello più iconico, però ogni momento è stato apprezzato e ha portato alla felicità finale” e ha successivamente aggiunto “sicuramente questo evento lascerà un impatto nel mondo dello streaming e sarà quasi irreplicabile se non da Red Bull stessa”.

Le sfide Con grande destrezza, i partecipanti hanno affrontato 8 epiche sfide: prove di abilità che hanno messo alla prova i loro riflessi e la loro destrezza per conquistare un posto sul trono al fianco di Blur. La competizione ha visto svariati giochi di abilità: una stravagante corsa a ostacoli all’interno di palloni gonfiabili; un memory umano con la partecipazione di Andrea Muzii, campione del mondo di memoria e divulgatore; un’imprevedibile partita a bowling gigante; un’avventura per il mondo con un GeoGuessr bendato supervisionato da Yassin En Naimi, in arte Yakinop, diventato famoso grazie alla sua particolarissima capacità di riuscire a geolocalizzare le strade nel mondo; infine, un tetris dal vivo con blocchi giganteschi e un intricato tunnel di laser da evitare e un quizzone finale, per concludere in bellezza un evento unico nel suo genere.