Switch off digitale terrestre del 21 dicembre: come vedere la tv

La vecchia codifica Mpeg-2, finora in vigore per vedere tutte le emittenti, dal 21 dicembre va in pensione. I canali che ancora non trasmettono in HD verranno spenti, ovvero quelli dal numero 500 in poi e le programmazioni saranno soltanto in Mpeg-4

Tv, i decoder compatibili