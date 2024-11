Concordato preventivo biennale, scaduti termini per aderire. Le stime

Il 31 ottobre si è esaurita la possibilità di accettare la proposta del Fisco con cui il contribuente paga una cifra forfettaria di tasse in cambio di meno controlli e vantaggi fiscali. L’adesione allo strumento non sembra essere stata alta. Al momento le verifiche sugli autonomi sono molto poche, in particolare per alcune categorie. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di SkyTG24 andato in onda il 31 ottobre 2024