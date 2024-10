Chi paga abbastanza tasse da sostenere il welfare italiano?

Su chi pesa il carico fiscale in Italia? La risposta arriva dal report Itinerari Previdenziali: un quinto dei contribuenti con i redditi più alti paga il 63% del totale delle tasse sul reddito in Italia. Queste poi finiscono nella spesa pubblica sanitaria e assistenziale, una delle più alte d'Europa. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 30 ottobre