Immuni e le altre: le app per il contact tracing nel mondo

Ma sono molti i Paesi che stanno lavorando alla loro versione di Immuni , alcuni l’hanno già pronta, altri lavorano agli ultimi dettagli prima della release ufficiale. Vediamo come sono le app di contact tracing in giro per il mondo e come vengono recepite dalla popolazione.

La Norvegia era su una strada identica alla Svezia, nonostante alcuni appelli per passare al modello decentralizzato. Gli appelli non sono stati ascoltati ma il garante della privacy norvegese ha obbligato il governo a chiedere ai cittadini di disinstallare l’app perché la situazione sanitaria non giustifica tanta invadenza su dati sensibili.

Islanda a tutto GPS

In Europa tutte le app già pronte e quelle in via di sviluppo utilizzano la tecnologia bluetooth per riconoscere il contatto con un contagiato, la tecnologia è considerata la meno invasiva per la privacy perché non tiene traccia degli spostamenti geografici dei cittadini ma solo dell’incontro con altri telefoni di utenti positivi. Eccezione a questa regola continentale l’Islanda, che preferisce invece il GPS. L’islanda è uno dei Paesi da monitorare perché - anche per evidenti motivi di numerosità della cittadinanza - l’app è stata già scaricata da più del 40 per cento della popolazione.

Qatar GPS e bluetooth

In Qatar l’app è obbligatoria, pena la carcerazione. Le tecnologie usate per il tracciamento sono sia il GPS sia il bluetooth. I dati vengono archiviati su un server centrale (nazionale), come in Uk e in Francia ma non vengono anonimizzati, il che mette a serio rischio dati sensibilissimi, come già denunciato da Amnesty International.

Usa, bluetooth decentralizzato

Negli Stati Uniti si sono seguite le indicazioni dei colossi Apple e Google. La app funziona tramite bluetooth, i dati restano sullo smartphone degli utenti. Ogni stato federale ha facoltà di sviluppare la propria soluzione all’interno delle regole stabilite dal Center for Desease Control and Prevention.