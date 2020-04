La ripresa di alcune attività è stata decisa, ma le scelte su come ripartire gradualmente in ogni settore sono legate a doppio filo a un comparto in particolare: quello dei trasporti. Per lavorare bisogna spostarsi e, con la massa di pendolari e utenti che torneranno a usare i mezzi pubblici, proprio i trasporti rischiano di trasformarsi in miccia per lo scoppio di nuovi focolai. Ecco allora che ogni ulteriore passo verso l'attivazione di nuovi settori dipende proprio dall'impatto che avranno sull'uso di aerei, treni e soprattutto metro e bus. Il principio, ribadito nel nuovo decreto è evitare il sovraffollamento, cosa che comporterà non poche difficoltà organizzative. Differenziare gli orari di uffici, negozi, e attività lavorative in genere, ad esempio, potrebbe aiutare. Sui territori, intanto, è già partita una sperimentazione per testare un sistema che offra il servizio e la sicurezza. GUARDA IL VIDEO