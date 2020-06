Coronavirus, sospesa l'app di tracciamento norvegese Smittestopp

Mentre Immuni diventa attiva in tutta Italia, in Norvegia le autorità sanitarie annunciano la sospensione di Smittestopp ('Stop al contagio'), l’app nazionale di contact tracing. La decisione è arrivata in seguito a un avvertimento di Datatilsynet, l'organismo nazionale per la protezione dei dati, che ha giudicato il software troppo invasivo. L’obiettivo dell’applicazione, lanciata ad aprile, era raccogliere dei dati per aiutare le autorità sanitarie ad analizzare la propagazione del coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24) e informare gli utenti di una eventuale esposizione a una persona positiva a Covid-19. “Anche se non siamo d’accordo con la valutazione di Datatilsynet, ci vediamo comunque costretti a cancellare tutti i dati e interrompere il nostro lavoro in seguito al suo avvertimento”, spiega in un comunicato ufficiale Camilla Stoltenberg, la direttrice dell’Istituto norvegese di salute pubblica.