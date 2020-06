Anders Tegnell, principale epidemiologo dell'agenzia sanitaria di Stato: "Bisognerà valutare se c'era un modo per prevenire". Ma rivendica: “Sulla base delle conoscenze che avevamo allora, riteniamo di aver preso le decisioni appropriate". Il governo non ha mai imposto misure di confinamento rigide come quelle di altri Paesi: negozi, caffè, ristoranti e palestre sono rimasti sempre aperti

"Avremmo potuto fare meglio di come abbiamo fatto". È quasi un’ammissione di colpa quella di Anders Tegnell, principale epidemiologo dell'agenzia sanitaria di Stato della Svezia, Paese i cui ultimi dati parlano del un tasso di mortalità da coronavirus più alto al mondo negli ultimi sette giorni (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Una messa in discussione della linea scelta durante la pandemia da Stoccolma, che non ha mai introdotto misure di confinamento rigide come accaduto negli altri Paesi europei e si è affidata al senso civico dei propri cittadini.

“Troppi morti ma riteniamo di aver preso le decisioni appropriate” approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Tegnell, costretto a riconoscere che i morti in Svezia in questi mesi - 4.500 su una popolazione di circa dieci milioni di persone - "sono stati troppi", a una radio svedese ha detto: "Bisognerà valutare se c'era un modo per prevenire". Con il senno di poi, "se dovessimo imbatterci nella stessa malattia, sapendo esattamente quello che sappiamo oggi, penso che finiremmo per fare qualcosa a metà strada tra ciò che la Svezia ha fatto e ciò che ha fatto il resto del mondo", ha osservato l’epidemiologo. Tuttavia, Tegnell in una successiva intervista al quotidiano Dagens Nyheter ci ha tenuto a puntualizzare: "Non vedo cosa avremmo potuto fare in modo completamente diverso. Sulla base delle conoscenze che avevamo allora, riteniamo di aver preso le decisioni appropriate".