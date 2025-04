Revolut, arriva in Italia il Conto Deposito Senza Vincoli per under 18

Il conto deposito pensato apposta per bambini e ragazzi consente loro di far fruttare i propri risparmi con interessi accreditati quotidianamente in base alla tipologia di account Revolut dei genitori. Ecco come funziona

Revolut lancia in Italia il suo Conto Deposito Senza Vincoli nell’ambito di Revolut<18, l’app progettata proprio per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, dando loro la possibilità di ottenere interessi fino al 3% annuo. I nuovi conti deposito, in particolare, consentiranno ai più giovani di far fruttare la propria paghetta e sperimentare in prima persona i vantaggi del risparmio, con interessi accreditati quotidianamente.

Come funziona

Il nuovo prodotto, spiegano da Revolut, arriva nello stesso periodo in cui l’app ha superato i cinque milioni di clienti under 18 in tutto il mondo. I tassi di interesse di Revolut per i più giovani sono determinati dal piano del genitore o del tutore: i giovani utenti, senza un deposito minimo, possono iniziare a risparmiare subito e vedere il proprio denaro crescere in tempo reale, senza limiti all’importo degli interessi che possono maturare. Si passa, così, dal 2% annuo per gli under 18 con genitori che hanno piani Standard e Plus, al 2,25% per i genitori con piano Premium e dal 2,50% per genitori con piano Metal al 3% per genitori con piano Ultra.

Una funzionalità che accelera l’educazione finanziaria

"Siamo orgogliosi di lanciare un prodotto simile in un Paese come l'Italia, dove l'educazione finanziaria tra i più giovani ha bisogno di accelerare per poter offrire loro strumenti semplici e accessibili per iniziare a capire il valore del denaro”, spiega a Sky TG24 Nicola Vicino, General Manager di Revolut Bank Italia. “Risparmiare, pianificare e prendere decisioni consapevoli - prosegue - sono competenze che si costruiscono con il tempo, e vogliamo che bambini e ragazzi possano imparare fin da subito. È il primo passo oggi, per una generazione più informata e indipendente sul piano finanziario domani”. Il conto Revolut <18, permette ai bambini di vedere i propri risparmi crescere nel tempo, dando loro esperienza pratica nella gestione del denaro, nella definizione di obiettivi finanziari e nella comprensione del valore del risparmio. Gli under 18 inoltre possono richiedere (età minima 13 anni) una carta di credito personalizzata da collegare poi ad Apple Pay o a Google Pay.