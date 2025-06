Gemini Cli, nuovo assistente AI open-source di Google per sviluppatori

Gemini CLI è il nuovo agente di Google basato sul modello Gemini 2.5 Pro e che consente agli sviluppatori di integrare l’intelligenza artificiale direttamente nei terminali. L’agente, che verrà distribuito come open-source con licenza Apache 2.0, permetterà di portare a termine attività complesse tramite comandi in linguaggio naturale, automatizzare operazioni di coding e debugging, effettuare ricerche documentali e generare contenuti multimediali tramite integrazioni con Veo e Imagen. Gemini CLI renderà possibile automatizzare funzionalità come la lettura e la scrittura di file, l’esecuzione di comandi di sistema e il controllo diretto del terminale. Il nuovo software potrà gestire fino a 60 richieste al minuto e un massimo di 1000 richieste giornaliere nella versione gratuita, con opzioni commerciali acquistabili tramite Google AI Studio e licenze Code Assist Standard o Enterprise.

Una risposta alle aziende concorrenti

Il colosso del tech ha presentato Gemini CLI come una vera e propria risposta ai prodotti delle aziende concorrenti come OpenAI Codex CLI e Anthropic Claude Code. Google ha anche messo in guardia i clienti sul considerare Gemini CLI uno strumento non indipendente dal controllo umano, a fronte di possibili errori di generazione automatica.