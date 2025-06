I Nuance Audio Glasses arrivano in Italia: tutte le caratteristiche

Avevano suscitato grande interesse e già nei primi mesi di vendita stanno riscuotendo molto successo. Gli “occhiali acustici” di EssilorLuxottica permettono a chi ha perdite di udito da lievi a moderate di sentirci meglio semplicemente indossando un normale paio di occhiali. Che però al suo interno nasconde delle tecnologie davvero innovative

Avevamo avuto un primo contatto e una prova in anteprima all’inizio dello scorso anno. Adesso gli “occhiali acustici” Nuance Audio Glasses sono arrivati in Italia. Si tratta di occhiali molto particolari proposti da EssilorLuxottica che vanno a offrire ai consumatori una soluzione molto interessante che unisce il mondo della vista e il mondo dell’udito. Rispondendo alle esigenze di circa 1,25 miliardi di persone nel mondo con perdite uditive da lievi a moderate, gli occhiali integrano delle soluzioni acustiche in maniera assolutamente invisibile, pesano 40 grammi (quindi come degli occhiali normali) e sono classificati come dispositivi medici di classe IIa in Unione Europea.

Nuance Audio Glasses

A cosa servono e quando si usano I Nuance Audio Glasses integrano dei microfoni direzionali e degli altoparlanti a conduzione aerea per offrire un’esperienza di ascolto il più naturale possibile. Sono in grado di amplificare la voce della persona che stiamo guardando eliminando i rumori di sottofondo e garantendo dunque un udito migliore in tante situazioni: durante cene al ristorante o pranzi in famiglia, riunioni in ufficio, ambienti di lavoro rumorosi, a teatro e in tutte quelle situazioni in cui risulta meno semplice ascoltare chi sta parlando. L’occhiale può essere graduato ma molte persone lo stanno acquistando anche con lenti neutre (anzi, Transitions, lo vedremo più avanti) per sfruttare solo le caratteristiche audio.

L’app di Nuance Audio

L’app e il telecomando Gli occhiali sono praticamente già pronti all’uso una volta estratti dalla confezione ma possono essere configurati e gestiti attraverso un’app.che permette di calibrare l’ascolto, selezionare la modalità audio (frontale, per concentrarsi sulle conversazioni faccia a faccia, o 360, per amplificare i suoni circostanti), regolare l’amplificazione in base alle proprie necessità attraverso quattro impostazioni già configurate e regolare il volume, oltre che effettuare aggiornamenti. Per chi preferisce è anche disponibile, come accessorio, un telecomandino molto discreto da tenere in tasca.

La configurazione in negozio dura pochi minuti

Il successo e i vantaggi A raccontarci come stanno andando questi primissimi mesi di vendita è Stefano Genco, Global General Manager di Nuance Audio per EssilorLuxottica. “Ad oggi siamo presenti in circa 1.500 negozi e possiamo già dire che l’età media dei clienti che stanno comprando il prodotto è di otto anni inferiore rispetto all’età media dei clienti che acquistano le protesi acustiche tradizionali. Il motivo - continua - è abbastanza semplice: i clienti cercano l’invisibilità e Nuance Audio offre proprio l’invisibilità. Di queste persone tante sono arrivate a noi attraverso il passaparola e per questo è motivo di orgoglio perché conferma che il prodotto è efficace”. Altro dato interessante che ci racconta Genco è che il 70 per cento dei clienti non aveva mai provato le soluzioni acustiche tradizionali, “a conferma che il bisogno c’era ma non c’era la soluzione”. Genco ricorda anche che l’app è molto semplice da utilizzare con una velocità di adattamento di meno di un giorno e che il vantaggio di questa soluzione rispetto a quelle tradizionali è che funziona subito, senza bisogno di particolari configurazioni o successive messe a punto.

Gli occhiali sono disponibili in due design

In futuro anche i sensori E in futuro questi occhiali - che già integrano a bordo molta tecnologia - cosa potranno fare? Genco non si sbottona ma lascia trapelare qualcosa: “Intanto possiamo dire che avremo nuovi modelli e nuovi colori e quindi andremo incontro a nuovi stili sempre mantenendo la leggerezza dell’occhiale. Poi lavoreremo sulle parti più tecniche e svilupperemo gli algoritmi per far sì che l’occhiale sia in grado di captare sempre meglio la voce della persona con la quale stiamo parlando, e per questo integreremo anche l’intelligenza artificiale che ci darà una grossa mano nell’andare a pulire ancora di più la voce”. I Nuance Audio Glasses potenzialmente potranno però anche diventare degli alleati del nostro benessere perché potranno integrare sensori di caduta, di pressione sanguigna, di postura. Infine, essendo collegati via Bluetooth con lo smartphone potranno permettere di telefonare.

La nostra prova Abbiamo provato noi stessi - senza avere problemi di udito - gli occhiali e possiamo confermare che sia l’utilizzo che la configurazione sono molto intuitivi. Stessa sensazione è quella avuta da una persona con leggeri problemi di udito, che durante l’utilizzo degli occhiali Nuance Audio Glasses ha notato miglioramenti notevoli.

Tra gli accessori è possibile acquistare anche un telecomandino