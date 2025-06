WhatsApp, arriva Message Summaries per riassumere le conversazioni

Ci siamo passati tutti: correre da una riunione all'altra, recuperare il tempo perso dopo un volo senza Wi-Fi o semplicemente avere troppe chat da gestire. Whatsapp ha presentato "Message Summaries" (letteralmente i riassunti, i riepiloghi dei messaggi), una nuova opzione che utilizza Meta AI per riassumere in modo rapido e senza violazione della privacy i messaggi non letti in una chat. Un modo per farsi un'idea del tema delle discussioni, prima di leggere il dettaglio dei messaggi non letti. Se vogliamo quindi Meta AI li prende, li analizza e poi li riassume in un elenco puntato.

Come funziona

A tutela della privacy, con l'intelligenza artificiale di Meta viene generata una risposta senza che né Meta o WhatsApp o nessun altro nella chat, vedano mai i nostri messaggi o sappiano che abbiamo chiesto il riepilogo.

È facoltativa

Message summaries è un'opzione facoltativa che è disattivata per impostazione predefinita, ma che può essere selezionata dall'utente che decide se utilizzarla o meno, scegliendo anche quali chat possono essere condivise per le funzionalità di intelligenza artificiale. Message summaries è in fase di distribuzione in lingua inglese per gli utenti degli Stati Uniti e entro la fine dell'anno dovrebbe essere disponibile anche in altre lingue e in altri paesi.