Microsoft compie 50 anni, viaggio nel campus di Redmond. VIDEO

In occasione del compleanno dell'azienda fondata da Bill Gates abbiamo visitato il quartiere generale, vicino a Seattle: tra laboratori dove si progettano i nuovi dispositivi e l'archivio che conserva la storia del colosso. La scommessa per il futuro? Essere leader nell'intelligenza artificiale

È una storia di finestre e di scrivanie virtuali. Di icone da trascinare e cartelle da creare e spostare da una parte e l’altra. Di oggetti chiamati computer che prima erano solo per pochi addetti e poi sono diventati di uso comune per tutti e in tutto il mondo. Quella di Microsoft, insomma, è una storia che ha cambiato le nostre vite, qualunque sia il dispositivo e il software che utilizziamo. In occasione dei cinquant’anni dell’azienda fondata da Bill Gates siamo stati a Redmond, a pochi chilometri da Seattle, nel campus del colosso (GUARDA IL VIDEO IN ALTO - GUARDA L'INTERVISTA A SATYA NADELLA).