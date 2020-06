Coronavirus, il bollettino della Protezione civile del 14 giugno

Idecessi totali sono 34.345. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 338 casi, di cui 244 in Lombardia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 11 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 209. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.505 persone, in totale sono 176.370. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 56.527 tamponi

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 236.989. Le vittime, in totale, sono 34.345, con 44 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 55). Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 338 casi (ieri 346), di cui 244 in Lombardia (il 72,1% del totale). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE).

Guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.505, per un totale di 176.370. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 209, cioè 11 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 3.594 (-153). Sono invece 22.471 le persone in isolamento domiciliare (-1.047). I tamponi sono finora 4.620.718, in aumento di 56.527 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.846.621, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione approfondimento Coronavirus Italia, 236.989 positivi. 34.345 i morti. FOTO Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono: 15.989 in Lombardia

2.648 in Piemonte

1.637 in Emilia-Romagna

772 in Veneto

499 in Toscana

243 in Liguria

1.322 nel Lazio

626 nelle Marche

319 in Campania

418 in Puglia

66 nella Provincia autonoma di Trento

837 in Sicilia

103 in Friuli Venezia Giulia

511 in Abruzzo

95 nella Provincia autonoma di Bolzano

20 in Umbria

33 in Sardegna

7 in Valle d’Aosta

44 in Calabria

74 in Molise

11 in Basilicata

Le vittime Quanto alle vittime, se ne registrano: 16.449 in Lombardia

4.012 in Piemonte

4.204 in Emilia-Romagna

1.978 in Veneto

1.085 in Toscana

1.521 in Liguria

808 in Lazio

993 nelle Marche

430 in Campania

532 in Puglia

464 nella Provincia autonoma di Trento

279 in Sicilia

343 in Friuli Venezia Giulia

456 in Abruzzo

291 nella Provincia autonoma di Bolzano

77 in Umbria

132 in Sardegna

144 in Valle d'Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata