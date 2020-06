All'evento voluto dal premier, e che si aprirà sabato 13 giugno, mancherà il centrodestra che ha deciso di disertare contro gli 'show' di Conte. Salvini: "Confronto solo in parlamento". "Villa Pamphili è sede istituzionale", la replica del Presidente del Consiglio

Agli Stati generali dell'economia dopo l’emergenza Coronavirus, che si apriranno sabato 13 giugno, mancherà il centrodestra che ha deciso di disertare contro gli 'show' del premier Conte. "Confronto solo in parlamento", ha fatto sapere Salvini (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Villa Pamphili è sede istituzionale", la replica del Presidente del Consiglio. Dopo l'incontro di mercoled con Leu, oggi il premier vedrà prima il Movimento 5 Stelle e poi il Pd (LA RILEVAZIONE YOUTREND PER SKY TG24 - LE GRAFICHE - LE REAZIONI: PLAYLIST).