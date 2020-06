Il premier sulla mancata chiusura di Alzano e Nembro: “Riferirò tutti i fatti di mia conoscenza. Non commento parole del procuratore, ci confronteremo in piena serenità”. Poi fa sapere che si sta lavorando a “un nuovo dpcm su alcuni interventi in scadenza” Sulla diserzione degli stati generali annunciata dal centrodestra: “Villa Pamphili è sede istituzionale”



"Riferirò venerdì, non sono preoccupato”. Così il premier Giuseppe Conte, parlando ai cronisti fuori da Palazzo Chigi, sull'inchiesta della mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e a Nembro, nel Bergamasco, nell’ambito della quale sarà sentito. Conte si è soffermato anche sugli stati generali dell’economia e ha annunciato anche un nuovo dpcm sulle misure che andranno in scadenza relative all'emergenza Coronavirus. Interpellato sulle nuove polemiche sul caso Regeni, il presidente del Consiglio ha risposto: "Ho urgenza di riferire, riferirò appena possibile” in commissione d’inchiesta.

“Zona rossa? Non commento parole del pm” approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Il pm di Bergamo ha affermato che dalle informazioni in suo possesso la zona rossa era di competenza del governo? "Riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza. Non sono affatto preoccupato, non è arroganza, non è sicumera. Non commento le parole del procuratore: ci confronteremo venerdì, in piena serenità”. “Nuovo dpcm su interventi in scadenza” "Stiamo predisponendo - ha aggiunto Conte - un nuovo dpcm su alcuni interventi in scadenza: nulla che cambi completamente il quadro attuale. Vedo cittadini molto responsabili e un'Italia pronta ad affrontare la nuova fase”. “Possibile nuovo scostamento, vedremo impatto misure” Ci sarà un nuovo scostamento di bilancio? "Adesso - ha risposto il premier si stanno sedimentando le misure che abbiamo predisposto, con 80 miliardi. Valutiamo l'impatto che avranno: faremo le valutazioni quando avranno piena attuazione. Dobbiamo essere pronti anche per interventi più immediati. Non è esclusa la possibilià che dovremo intervenire in tempi più immediati, nei limiti della finanza pubblica".