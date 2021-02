Bresciano, classe 1961, ha trasformato Vodafone in un colosso delle tlc. Nell'aprile 2020 è arrivata la chiamata dal governo Conte per guidare la la task force per la "ripartenza" dell'Italia dopo il primo lockdown. Ora si occuperà del ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale

Chi è Vittorio Colao

Una lunga carriera da supermanager, e tra i più stimati nel mondo tra gli uomini d'azienda italiani, ha guidato il gruppo delle tlc Vodafone dal 2008 al 2018 in un intenso lavoro di riorganizzazione e di crescita. Quel percorso era iniziato nella seconda metà degli anni '90, in Italia prima di volare a Londra, prima come direttore generale poi amministratore delegato di Omnitel che diventerà Vodafone Italia. Aver domato le sfide del settore delle tlc, negli anni della fine dei monopoli e delle gare per l'inseguirsi delle nuove tecnologie della rivoluzione del mobile, è forse la sua esperienza più vicina al ruolo che assumerà nel governo di Mario Draghi: ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il lungo percorso in Vodafone è stato interrotto nel 2004 e per un paio di anni, per un altro incarico di primissimo piano, alla guida di Rcs MediaGroup.

La task force

Lo scorso aprile è arrivata la chiamata a cui non poteva dire di no, dal governo Conte, per la sfida più grande: guidare la la task force per la 'ripartenza' dell'Italia, di un Paese e di una economia travolti dall'emergenza del Covid-19. A lui ha fatto riferimento il lavoro del gruppo di 'alto livello' di giuristi, economisti, esperti, incaricato di mettere a fuoco le sfide di una emergenza senza precedenti e di studiare le strade per uscire dalla crisi.