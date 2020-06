Secondo le intenzioni di voto il Carroccio è il primo partito. Pd al 21,6%, M5s al 15,5% e Fdi al 15%. Sondato anche il gradimento di un'eventuale "Lista Conte": prenderebbe il 14,3%. Tra i leader in cui è riposta maggiore fiducia da parte degli italiani Draghi col 59,3%, Conte col 57,1% e Zaia col 49,7%

Draghi, Conte e Zaia leader con maggior fiducia approfondimento Elezioni politiche, ultimi sondaggi YouTrend per Sky TG24. FOTO Sempre secondo Quorum/YouTrend i leader in cui gli italiani ripongono maggior fiducia sono due non a capo di un partito: Mario Draghi, con il 59,3% e l’attuale premier Giuseppe Conte con il 57,1%. Poi i governatori di Veneto, Campania ed Emilia Romagna, Zaia (49,7%), De Luca (43,4%) e Bonaccini (37,1%). Quindi il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (33,2%), in un testa a testa con Salvini, al 31,2% e Zingaretti al 30,4%, poi tutti gli altri.

L'ipotetica "Lista Conte" prenderebbe il 14,3% approfondimento Sondaggi politici Youtrend per Sky TG24: "Lista Conte avrebbe 14,3%" E se alle prossime elezioni politiche si presentasse una "Lista Conte"? È questa una novità introdotta da questo sondaggio per tastare il gradimento di un eventuale partito del premier. Il 14,3% degli intervistati sarebbe pronto a votarlo. La percentuale di chi voterebbe Lega resta invariata al 26,3%. Solo PD con il 16,5% e Fratelli d’Italia col 15,4% farebbero meglio. E da chi arriverebbero questi voti? Per oltre il 51% dagli astenuti o indecisi, per il 19,4% dal M5s, per il 16% dal centrosinistra e per l’8,2% dal centrodestra (SONDAGGI POLITICI, TUTTE LE NEWS).

Se Conte fosse candidato premier del M5s Queste invece le intenzioni di voto qualora il premier Giuseppe Conte fosse il leader del M5S: indecisi e astenuti sarebbero il 53,5%, mentre tra chi esprime una preferenza la Lega sarebbe primo partito al 27,9%, seguita dal Movimento 5 Stelle – Conte al 19,9%, il Partito Democratico al 18,9%, Fratelli d’Italia al 14,6%, Forza Italia al 6,7%, La Sinistra al 2,5%, Azione! al 2,2%, Italia Viva al 2,1%, +Europa al 1,6%, Cambiamo al 0,9%, mentre sceglierebbe un altro partito il 2,7%.

Fiducia nel governo Conte al 52,9% approfondimento Conte: "Numeri incoraggianti, ma il virus non è scomparso" Per quanto riguarda il governo, il 52,9% ha fiducia nell’attuale esecutivo. Il 70,8% ritiene abbastanza o molto positivo l’operato sul fronte della tutela della salute e della protezione dei cittadini dal virus. Maggioranza negativa (53,3%) invece sulle misure per l’economia. Tra i provvedimenti ritenuti più efficaci la cassa integrazione (24,8%), il reddito d’emergenza (19,5%) e il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi (14,1%).

In caso di crisi di governo Nel caso si verificasse una crisi di governo, la maggior parte degli intervistati vorrebbe nuove elezioni in autunno (il 35%). Seguono l’ipotesi di un nuovo governo tecnico o di larghe intese guidato da Mario Draghi (17,6%), un nuovo governo appoggiato da Pd e Movimento 5 Stelle (8,6%), un nuovo governo appoggiato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e alcuni esponenti del M5s (8,5%), un nuovo governo tecnico o di larghe intese guidato da una figura differente (7,3%). Non esprime un’opinione il 23% del campione.

La gestione dell'emergenza tra Stato e Regioni approfondimento Riaprono le regioni, via libera agli spostamenti Nella gestione dell’emergenza coronavirus, per la maggior parte degli intervistati, pari al 35,4% non c’è stato squilibrio tra Stato e Regioni nella divisione dei poteri. Le Regioni hanno avuto troppi poteri rispetto allo Stato centrale per 28,5% del campione, contro il 21,8% che ritiene che lo Stato centrale abbia avuto troppi poteri rispetto alle Regioni. Non esprime un giudizio il 14,3%.



Gli aiuti all'Italia approfondimento Perché il Recovery fund rappresenta l’ultima chiamata per l’Italia In merito alla ricerca di aiuti da Stati o organizzazioni internazionali, per il 64,5% degli intervistati l’Italia dovrebbe cercare aiuto in Unione Europea (IL RECOVERY FUND DA 750 MLD DELL'UE). Seguono gli Stati Uniti (9,3%), la Cina (7,2%) e la Russia (4,2%), mentre non esprime un’opinione il 14,8% del campione.



Chi ha gestito meglio la pandemia: Conte in testa approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Secondo gli intervistati, il premier Conte è il leader mondiale ad aver gestito meglio la pandemia nel proprio Paese. Il presidente del Consiglio viene indicato dal 40,3% degli intervistati. Segue la cancelliera tedesca Angela Merkel (23%). Nettamente staccati il presidente cinese Xi Jinping (9,0%), l’americano Donald Trump (2,5%), il francese Emmanuel Macron (1,6%) e il premier britannico Boris Johnson (0,5%). Per il 10,9% il leader più efficace non è nessuno dei precedenti, mentre l’11,7% non si esprime.