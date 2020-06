Riaprono le regioni, via libera agli spostamenti da mezzanotte

Alla mezzanotte e 1 minuto gli italiani potranno lasciare la propria regione e tornare a circolare in tutto il Paese. La riapertura, però, continua a far discutere. I presidenti del Nord sono per il completo ritorno alla normalità tranne Rossi (Toscana) che avrebbe preferito aspettare un’altra settimana. De Luca (Campania): “Provvedimento basato su pressioni”. Solinas pensa alla registrazione di chi arriva in Sardegna

"Si torna con la mobilità tra le regioni, oggi sembra una conquista, ce l'abbiamo fatta col sacrificio di tutti e torniamo a questa nuova normalità. Ma non dobbiamo dimenticare i 33mila italiani che non ci sono più e gli operatori sanitari che hanno lavorato in modo incredibile”, ha detto il ministro per gli affari istituzionali Francesco Boccia.

I governatori del nord per la riapertura immediata

Il ripristino della libera circolazione in tutto il Paese ha fatto discutere nelle ultime settimane e tuttora divide i governatori delle varie regioni italiane Tra i presidenti Attilio Fontana (Lombardia), Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte) e Giovanni Toti (Liguria) sono quelli che hanno spinto per un immediato e completo ritorno alla normalità. Via libera all'apertura anche da parte del presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che anche nella veste di presidente della Conferenza delle Regioni si augura "che si riduca il tasso di polemica, e per quanto mi riguarda spero che si possa ripartire ovviamente tutti insieme. Mi piacerebbe che si evitasse, come ho visto in certe giornate, il dibattito di accuse e controaccuse tra diverse Regioni rispetto a quello che succederà. In ogni caso, qualche quota di rischio va presa, altrimenti non riapriremo mai".

Rossi: “Bisognava aspettare ancora una settimana”

L’unica voce fuori dal coro al nord è il presidente della Toscana, Enrico Rossi, invece bisognava aspettare ancora una settimana: "La diffusione del virus in Toscana, come in altre regioni, è stata il prodotto della fuga dalla Lombardia poco prima del lockdown, e questo avrebbe dovuto consigliare un po' di prudenza e la pazienza di aspettare una settimana in più prima di aprire tutto. Non so a chi avrebbero potuto far male”.