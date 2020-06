Riaperture, al via spostamenti tra Regioni: folla nelle stazioni. FOTO

1/15 ©Fotogramma

Il 3 giugno il governo ha deciso di dare il via libera a una nuova fase, aprendo i confini tra le regioni. In molti hanno colto l'occasione per spostarsi utilizzando i treni. Quasi tutte le stazioni stanno registrando un considerevole aumento dei viaggiatori

