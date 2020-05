Secondo quanto emerge, non sarà più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni per entrare nel nostro Paese. Via libera dell'esecutivo alle linee guida approntate dalle regioni per il post 17 maggio. Ora il Cdm deve esaminare il decreto

Via libera del governo alle linee guida delle regioni per il post 17 maggio. Secondo quanto emerso fino ad ora, il premier Conte avrebbe parlato di una poderosa collaborazione istituzionale, nell'incontro che si è tenuto sulla Fase 2 per mettere a punto le misure legate alle riaperture a partire dal 18 maggio. Mentre guardando al prossimo mese, e nello specifico dal 3 giugno, ci sarà anche la possibilità di entrare in Italia dai Paesi dell'Unione europea. E - secondo quanto si apprende - non sarà più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA ) .

Decaro: "Non ci saranno regole diverse tra regioni"

"Abbiamo avuto ragione. La nostra posizione, di semplice buonsenso, ha prevalso sulle iniziali intenzioni di dividersi sulle regole di distanziamento per contenere il virus”, ha detto il Presidente dell'Anci, Antonio Decaro, sul confronto tra Governo ed enti locali. “Lo avevamo detto, peraltro trovando subito una convergenza con il presidente della Regione Lombardia, Fontana: non è logico imporre regole che variano da regione per regione come se il virus conoscesse i confini amministrativi del nostro Paese. Per governare il processo di riapertura, servono protocolli unici. Siamo felici abbia prevalso questa posizione".

Fontana: "Buona notizia"

Soddisfatto anche il presidente della regione Lombardia: “Una buona notizia, il premier Conte ha recepito le linee guida delle regioni. Un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attivitaà produttive”, ha detto Fontana. “Domani adotteremo provvedimenti che garantiranno la 'ripartenza' in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d'Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica".

Toti: "Grande risultato"

Parla di un "grande risultato", il presidente della Liguria Toti, spiegando che la decisione "darà a tutte le attività norme chiare, uguali in ogni territorio e soprattutto applicabili come richiesto da tutte le associazioni di impresa". "Uno straordinario lavoro di squadra delle regioni, unite e in prima linea nella lotta al Covid, con l'unico obiettivo del bene comune, senza colori", ha aggiunto.