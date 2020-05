2/23 ©Ansa

Programmazione - È la parola d'ordine per i nuovi trattamenti: dove possibile, "già in fase di prenotazione, è necessario predeterminare i tipi di trattamento richiesti per ciascun cliente". Ciò è fondamentale per ottimizzare i tempi di attesa e per la prevenzione di ogni forma di affollamento

Coronavirus, gli aggiornamenti live