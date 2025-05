Mattarella in Portogallo: "Valori Ue non ammettono compromessi morali"

Le università stimolano alla "conoscenza e al confronto. Sono convinto che ne discendano dialogo costruttivo, senso del bene comune, etica deontologica, così come disposizione a innovare e a contribuire all'accumulazione di capitale sociale produttivo. Sono questi dei presupposti indispensabili alla crescita economica in Stati di diritto avanzati, come lo sono i nostri. Sono anche manifestazioni di quei valori fondamentali da noi condivisi e che hanno forgiato l'identità europea e non ammettono compromessi morali". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'università di Coimbra, in Portogallo, dove gli viene conferita una laurea Honoris causa.