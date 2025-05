Mattarella: "Più l'Ue è efficace, più è ampio il consenso"

"Sono anch'io convinto come tanti che quanto più le istituzioni comunitarie si dimostrano trasparenti e efficienti, efficaci nel fornire risposte rapide e razionali alle esigenze e alle fondate preoccupazioni dei cittadini, tanto più se ne rafforza l'indispensabile consenso sociale". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Collegio dei Commissari Ue a Bruxelles. Mattarella è arrivato alla Commissione europea per la seconda giornata della sua visita ufficiale alle istituzioni Ue. Ad accoglierlo all'ingresso di Palazzo Berlaymont è stata la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il saluto è avvenuto nello spazio riservato alle accoglienze ufficiali, allestito per l'occasione con le bandiere dell'Italia e dell'Ue.

In agenda incontro tra Mattarella e Metsola

A conclusione della visita, Mattarella si recherà al Parlamento europeo, dove incontrerà la presidente Roberta Metsola e avrà un momento di confronto con gli eurodeputati italiani. "Ringrazio per l'opportunità di avere oggi un incontro con voi in un momento storico davvero decisivo per la nostra Unione. Questo momento induce a ripercorrere la strada compiuta in questi decenni, e pur consapevoli di lacune e ritardi avvertire l'orgoglio della nostra Ue che tutti abbiamo contribuito a edificare". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Collegio dei Commissari.