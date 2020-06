Juventus-Milan 0-0, bianconeri in finale di Coppa Italia. FOTO

5/8 ©Getty

Per l'attaccante portoghese non c'è neanche il tempo di mettersi le mani nei capelli. In pochi secondi arriva il secondo episodio chiave della partita. Sulla ripartenza del Milan, Rebic tenta di anticipare Danilo per involarsi verso la porta, ma colpisce il giocatore della Juve con la gamba alta. Per Orsato non ci sono dubbi: cartellino rosso e Milan in 10.