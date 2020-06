Gardaland riapre, è il primo Parco Giochi a riaccendere la gioia

Gardaland ha finalmente riaperto e ha dato il via ad una nuova stagione.

Si tratta del primo Parco Divertimenti italiano a riaprire i cancelli dopo il lockdown, facendo così da apripista per le altre realtà del settore, anticipando la data del 15 giugno, nella quale è prevista la riapertura di molte attività quali cinema e teatri, dando un segnale molto positivo per l’economia e la socializzazione; alla fine di questo difficile periodo sono infatti tante le persone che hanno voglia di tornare il più possibile alla normalità e di vivere momenti di spensieratezza insieme agli amici e alla famiglia. Stamattina Gardaland ha dato così il via ad una nuova fase, una ripartenza in sicurezza che ha a cuore la tutela dei Dipendenti e dei Visitatori ma che allo stesso tempo vuole garantire loro il divertimento che da sempre contraddistingue le giornate nel Parco.



“Siamo molto felici di tornare ad accogliere i nostri Visitatori. La parola d’ordine quest’anno sarà Divertimento in Sicurezza. Usciamo da un periodo difficile per tutti ma siamo convinti che sia possibile tornare a divertirsi!!” afferma Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland “Il Parco si presenterà in modo diverso e al suo interno andranno sicuramente rispettate delle regole precise ma

tutto sarà come sempre improntato alla spensieratezza e al relax.” Una delle caratteristiche di questa stagione sarà il contingentamento degli ingressi al Parco “Abbiamo fissato un limite giornaliero di circa 10.000 persone” – dichiara il dott. Vigevani – “Ovviamente questo porterà ad una riduzione rispetto ai nostri numeri abituali, ma siamo positivi sull’andamento della stagione, inoltre abbiamo da poco attivato il servizio prenotazioni online e i primi riscontri sono molto lusinghieri. Gardaland resta una destinazione sicura, un aggregatore di affettività condivisa dove

passare il tempo in allegria con le persone che si amano”.



Nella prima giornata di apertura presenti anche alcuni personaggi noti che si sono mescolati ai Visitatori per vivere finalmente una giornata di svago nel Parco insieme agli amici e alla famiglia. e L’isola dei Pirati; in area Fantasy Kingdom disponibili tante attrazioni quali DoreMiFarm, Baby Corsaro e Baby Pilota. Nella fantastica area Kung Fu Panda Academy imperdibile è un giro a bordo delle montagne russe o uno sulle tazze di Mr Ping’s Noodle Surprise mentre presso Prezzemolo Land i piccoli Ospiti possono diversi con i giochi all’asciutto. Per moltiplicare il divertimento, tutti gli abbonamenti del 2020 saranno validi anche per la stagione 2021.



Tante le proposte – a partire da 49€ - per vivere le emozioni di Gardaland fino ad

ottobre 2021. Inoltre, per premiare la fedeltà dei sottoscrittori di Gardaland Club, la membership esclusiva lanciata lo scorso febbraio, la rata mensile sarà ribassata fino a dicembre 2020. Il biglietto di ingresso online a data fissa al Parco ha un costo di 35 euro per gli adulti e di 30 euro per il ridotto. Per l’acquisto dei biglietti e per ulteriori informazioni, consultare il sito www.gardaland.it. Per completare l’offerta di divertimento sicuro aperti anche Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel, interamente tematizzato. Come nel Parco, il Protocollo garantisce un soggiorno in totale sicurezza attraverso i dispositivi di protezione individuale, l’igienizzazione e il necessario distanziamento sociale. I locali vengono sanificati non solo con prodotti certificati ma anche con il trattamento finale all’ozono in ogni camera. Presso il ristorante tematizzato, Tutankhamon Restaurant, il servizio è stato ripensato per garantire un’esperienza culinaria sicura e piacevole. Colazione, pranzo e cena sono solo su prenotazione. L’offerta Gardaland Happy Summer – prenotabile online - prevede uno sconto fino al 25 per cento per un soggiorno – dall'1 luglio fino al 27 settembre - in uno dei due hotel comprensivo di pernottamento, prima colazione e ingresso per due giorni consecutivi al parco.