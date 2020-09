Il bollettino del ministero della Salute, aggiornato al 6 settembre, riporta 1.297 nuovi casi in 24 ore, per un totale di 277.634. Salgono a 133 i ricoveri in terapia intensiva (12 più del giorno prima). Si conferma ancora l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati in terapia intensiva il 4 aprile era del 4,5%, mentre oggi la percentuale è dello 0,4%