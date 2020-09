Coronavirus, il bollettino del 6 settembre

Sono 1.297 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 277.634 compresi morti e guariti ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). Cala il numero dei tamponi effettuati in 24 ore (76.856 contro i 107.658 del 5 settembre ). Le nuove vittime in 24 ore sono 8, mentre le terapie intensive salgono a 133 (+12). Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 5 settembre.

Le vittime, i guariti e il numero di tamponi

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

Le vittime, in totale, sono 35.542. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 405, per un totale di 210.015. I ricoverati con sintomi sono 1.683 (+63). Sono invece 30.262 (+809) le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 9.219.257, in aumento di 76.856 rispetto al 5 settembre. I casi testati sono finora 5.538.028, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Calabria segnala che dei 27 positivi di oggi, 8 sono migranti. La Regione Emilia Romagna segnala invece che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni scorsi è stato eliminato 1 caso da Reggio Emilia. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: è 32.504. In seguito a verifica, inoltre, un decesso precedentemente comunicato è stato giudicato non attribuibile a Covid-19. Si corregge quindi anche il numero totale dei decessi comunicato ieri: è di 4.463. La Regione Sicilia, infine, segnala che dei nuovi 37 positivi, 8 sono migranti ospiti nei centri di accoglienza.