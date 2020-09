1/15 ©Fotogramma

Capienza massima all’80%, dispenser per l'igienizzazione delle mani, sanificazioni e ricambio d’aria. Sono queste le principali linee guida per il trasporto pubblico locale approvate in conferenza unificata alla presenza della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il ministro per gli Affari Regionali. Ecco quali sono le indicazioni per provare a evitare i contagi da coronavirus

