Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Il bollettino delle ultime 24 ore in Italia mostra un calo del rapporto tra positivi e tamponi analizzati all'1,2%: i contagi sotto quota mille (978) ma con un numero di test alto, pari a 81.050 ( GRAFICHE MAPPE ). Lieve incremento dei ricoveri e dei pazienti in terapia intensiva, ma la situazione degli ospedali non è paragonabile a quella dei mesi dell'emergenza. Otto vittime registrate. Prime riaperture per le scuole , con mascherina non obbligatoria in classe , se viene rispettato il distanziamento.